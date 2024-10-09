Ухань (WTA). 3-й круг. Касаткина сыграет с Линетт, Александрова – с Батист, Эрика Андреева встретится с Паолини, Соболенко – с Путинцевой

Двукратная чемпионка Арина Соболенко встретится с Юлией Путинцевой. Сетка здесь. Dongfeng Voyah · Wuhan Open Ухань, Китай 7 октября – 13 октября 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 3 221 715 долларов Открытые корты, хард Третий круг Магда Линетт (Польша) Дарья Касаткина (Россия) Дата проведения 10 октября, 06.
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