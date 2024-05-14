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Кендрик Перкинс: «Лука Дончич ужасен по ходу всего розыгрыша плей-офф»

Лидер «Далласа» смазал первый из двух штрафных при «-2» за 10,1 секунды до сирены четвертого матча с «Оклахомой» (96:100, 2-2).

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