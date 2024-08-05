5 укоренившихся мифов о ножах, которые мешают выбрать добротный инструмент

Выбрать хороший нож совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Тем более, что не без помощи многочисленных коммерсантов в народном сознании укоренилось множество стереотипов о «правильном» ноже.
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