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Отец девочки России-Святосии-Святороссии объяснил смысл ее имени

Отец девочки России-Святосии-Святороссии объяснил смысл ее имени

Семья из Набережных Челнов назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Ее отец Владимир Сухов рассказал 25 ноября, что это его 14-й ребенок и у каждого из его детей своя история имени, связанная с предками и Родиной.

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Комментарии
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Михаил Васильев
Похоже папа в детстве головкой ударился ....
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13 час.

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