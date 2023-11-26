Отец девочки России-Святосии-Святороссии объяснил смысл ее имени

Семья из Набережных Челнов назвала новорожденную дочь Россия-Святосия-Святороссия. Ее отец Владимир Сухов рассказал 25 ноября, что это его 14-й ребенок и у каждого из его детей своя история имени, связанная с предками и Родиной.