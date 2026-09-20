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ТАСС

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Посол РФ на Кипре отметил рост активности избирателей в третий день голосования

Посол РФ на Кипре отметил рост активности избирателей в третий день голосования

НИКОСИЯ, 20 сентября. /ТАСС/. Поток на избирательные участки российских граждан, постоянно проживающих или временно находящихся в Республике Кипр, в третий день голосования увеличился.

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