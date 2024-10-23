Девушка из Алтайского края приняла участие в программе "Мама в 16"

Свою историю будущая мама расскажет вечером 23 октября на телеканале "Ю" 17-летняя Диана из Алтайского края приняла участие в программе "Мама в 16", передача выйдет в эфир вечером 23 октября на телеканале "Ю".
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