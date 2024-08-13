Минюст не нашел оснований для признания иноагентом Пугачевой

Минюст не смог найти оснований для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом, передают РИА Новости. В ответе ведомства депутату Алексею Журавлеву говорится, что сведений в Минюсте как таковых на Пугачеву нет, чтобы сделать выводы о действиях певицы в качестве иноагента.
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