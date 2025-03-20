Сдать схему: в ЦБ заявили о жалобах на нарушение банками ипотечного стандарта

Центробанк уже начал получать жалобы от заемщиков на банки, которые не соблюдают ипотечный стандарт (вступил в силу 1 января и ввел запрет на высокорискованные схемы), но пока они единичные, заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора.