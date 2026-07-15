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Богословская о гиде против сексуализации: «В легкой атлетике подобное никогда не было проблемой. Мне кажется, это раздутая история»

Чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Богословская  назвала новые рекомендации European Athletics по борьбе с сексуализацией спортсменок в телетрансляциях «раздутой историей».

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