На Трипольской ТЭС отремонтируют турбину за 5,5 млн гривен

Трипольская тепловая электрическая станция (ТЭС) публичного акционерного общества (ПАО) "Центрэнерго" планирует к середине декабря провести ремонт приводной турбины, на что готовы потратить ориентировочно 5,5 млн.
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