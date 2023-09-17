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Федотов об игре ЦСКА после удаления Роши: «Когда приперли к стенке, пропал испуг, появилось отличное движение. Не раз были близки к тому, чтобы отыграться и даже больше»

Федотов об игре ЦСКА после удаления Роши: «Когда приперли к стенке, пропал испуг, появилось отличное движение. Не раз были близки к тому, чтобы отыграться и даже больше»

Главный тренер армейцев выразил мнение после матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2). – С Заболотным и Мойзесом предварительно все неплохо в плане травм, если вы о составе на следующий матч.

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