Французский полковник отметил превосходство военной техники России

Александр Река/ТАСС Превосходство России сегодня очевидно во всех областях, в том числе в военной технике, тактике и стратегии, заявил французский военный эксперт, полковник французских Военно-воздушных сил Режи Шамань.
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