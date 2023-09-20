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«Оттава» и Соколов продлили контракт на год. Лучший бомбардир фарм-клуба «Сенаторс» подписал двустороннее соглашение

23-летний россиянин подписал с клубом двустороннее соглашение. По данным CapFriendly, зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 120 тысяч.

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