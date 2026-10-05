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Царьград

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Глава бюро МСЭ в Отрадном получила 4 года колонии за взятки

Глава бюро МСЭ в Отрадном получила 4 года колонии за взятки

В Отрадном суд вынес приговор 61-летней руководительнице бюро медико-социальной экспертизы, которая с апреля 2019 по июль 2021 года через посредника за 240 тысяч рублей оформила инвалидность 12 гражданам без медицинских показаний.

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