Тибетское омоложение: секреты точки фэн-фу

Невероятный способ омоложения и оздоровления открыли тибетские старцы сотни лет назад. Известно, что на теле человека расположено большое количество энергетических точек.
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Спасибо, Олечка за полезный, образовательный пост!!