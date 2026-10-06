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Тибетское омоложение: секреты точки фэн-фу

Тибетское омоложение: секреты точки фэн-фу

Невероятный способ омоложения и оздоровления открыли тибетские старцы сотни лет назад. Известно, что на теле человека расположено большое количество энергетических точек.

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