Горячую воду в Архангельске вернут к 1 сентября

К 1 сентября подача воды будет возобновлена. В понедельник, 27 июля, в Архангельске стартует ключевой этап подготовки к осенне-зимнему периоду — гидравлические испытания на сетях теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ, сопровождающиеся отключением горячего водоснабжения.