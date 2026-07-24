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Царьград

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Горячую воду в Архангельске вернут к 1 сентября

Горячую воду в Архангельске вернут к 1 сентября

К 1 сентября подача воды будет возобновлена. В понедельник, 27 июля, в Архангельске стартует ключевой этап подготовки к осенне-зимнему периоду — гидравлические испытания на сетях теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ, сопровождающиеся отключением горячего водоснабжения.

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