Глушенков может перейти из "Локомотива" в "Зенит"

Нападающий "Локомотива" Максим Глушенков может перейти в "Зенит", сообщают источники. По условиям возможного соглашения, нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев будет отправлен обратно в стан "железнодорожников" в рамках компенсации за трансфер Глушенкова.
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