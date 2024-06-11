Глушенков может перейти из "Локомотива" в "Зенит"

Нападающий "Локомотива" Максим Глушенков может перейти в "Зенит", сообщают источники. По условиям возможного соглашения, нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев будет отправлен обратно в стан "железнодорожников" в рамках компенсации за трансфер Глушенкова.