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ИИ выявляет в два раза больше уязвимостей в ПО, но почти ни одна из них не используется злоумышленниками

ИИ выявляет в два раза больше уязвимостей в ПО, но почти ни одна из них не используется злоумышленниками

База уязвимостей США получила более 45 000 записей за 7 месяцев, однако только 1,3% обнаруженных с помощью ИИ проблем были реально использованы в атакахБум обнаружения уязвимостей в коде с помощью искусственного интеллекта не привёл к ожидаемой волне кибератак.

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