Песков: Европа может саботировать договорённости России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские государства способны помешать возможным договорённостям Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине.
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