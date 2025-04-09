Новый тарифный удар: Уолл-стрит в панике перед эскалацией торговой войны

Вторник завершился падением американских индексов после кратковременного отскока: инвесторы вновь запаниковали перед введением кумулятивных пошлин в 104% на товары из Китая, которые вступят в силу после полуночи.
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