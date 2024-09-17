Экс-адвокат Пашаев задержан в Москве по обвинению в мошенничестве

Он предложил свои услуги мужу Блиновской, Алексею, за крупное вознаграждение Экс-адвокат Эльман Пашаев, известный по делу актера Ефремова о ДТП со смертельным исходом, был задержан в Москве по обвинению в мошенничестве.
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