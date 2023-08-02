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Тренер Петров заявил, что нельзя осуждать Исинбаеву за переезд в другую страну

Тренер Петров заявил, что нельзя осуждать Исинбаеву за переезд в другую страну

Бывший тренер двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой Виталий Петров встал на защиту спортсменки, заявив, что у спортсменов короткое время в спорте, и после завершения карьеры они ищут лучший вариант жизни для себя.

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