Тренер Петров заявил, что нельзя осуждать Исинбаеву за переезд в другую страну

Бывший тренер двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой Виталий Петров встал на защиту спортсменки, заявив, что у спортсменов короткое время в спорте, и после завершения карьеры они ищут лучший вариант жизни для себя.