Путин обсудил с Совбезом телефонный разговор с Трампом

Русский лидер Владимир Путин во время закрытой части совещания обсудил с Совбезом состоявшийся разговор с президентом США Дональдом Трампом.
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