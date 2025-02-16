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Головин объяснил свой знаменитый пост в соцсетях про «Барселону»

Головин объяснил свой знаменитый пост в соцсетях про «Барселону»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью Нобелю Арустамяну для проекта Okko «Западная трибуна» рассказал, что его знаменитый пост в социальных сетях о «Барселоне» был написан на эмоциях.

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