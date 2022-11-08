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Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Вольфсбурга», «Бавария» примет «Вердер»

«Бавария» примет «Вердер» в матче 14-го тура Бундеслиги.  Также во вторник «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Вольфсбургом» в гостях.

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