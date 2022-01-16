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Американцы не поняли, что Россия ставит ультиматум всерьез. Получится ли теперь избежать войны

Американцы не поняли, что Россия ставит ультиматум всерьез. Получится ли теперь избежать войны

Объясняем — что на самом деле стоит на кону переговоров России с США и НАТО. И почему накануне этой Большой разборки «двор на двор» запылал КазахстанАвторы (2):Сергей МАРДАН Американцы не понимают, что на этот раз ультиматум России — это всерьез.

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