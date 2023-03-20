В Салехарде сделают долгожданную парковку у детсада «Мамонтенок»

В этом сезоне благоустройства в Салехарде появятся новые автомобильные парковки. Важный для города вопрос глава столицы округа Алексей Титовский обсудил на выездном совещании с представителями департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.
В этом сезоне благоустройства в Салехарде появятся новые автомобильные парковки. Важный для города вопрос глава столицы округа Алексей Титовский обсудил на выездном совещании с представителями департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.
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