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В Салехарде сделают долгожданную парковку у детсада «Мамонтенок»

В Салехарде сделают долгожданную парковку у детсада «Мамонтенок»

В этом сезоне благоустройства в Салехарде появятся новые автомобильные парковки. Важный для города вопрос глава столицы округа Алексей Титовский обсудил на выездном совещании с представителями департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

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