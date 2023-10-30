Депутат Хамзаев обвинил «украинскую хунту» в организации беспорядков в Махачкале и раскритиковал МВД

Парламентарий считает, что после случившегося правоохранители должны провести серьезный «разбор полетов»Беспорядки в Махачкале организовала «украинская хунта», а полиция «профукала» это и теперь с руководством МВД нужно провести серьезный «разбор полетов».
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