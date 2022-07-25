В ДВОКУ состоялся торжественный выпуск около 200 офицеров и прапорщиков

Перед торжественной церемонией были проведены вынос Боевого и исторических знамен училища, подъем Государственного флага Российской Федерации, выпускники и гости мероприятия исполнили Гимн России.
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