Эпова анонсировала круглый стол после смертельного ДТП в Забайкалье

Уполномоченный по защите прав детей в Забайкальском крае Наталья Эпова анонсировала круглый стол по безопасности дорожного движения после ДТП в Карымском районе, в котором погибли две несовершеннолетние девушки.
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