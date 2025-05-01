Михаил Развожаев: Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отражают попытку атаки беспилотников

Громкие звуки, которые было слышно в городе — это наши военные отражают попытку атаки беспилотников. По предварительной информации уже уничтожено 7 БПЛА в воздухе над морем на большом отдалении от берега.
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