МО РФ: морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр", выполняющим задачи на Херсонском направлении, получили государственные награды в зоне спецоперации.
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