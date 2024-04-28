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МО РФ: морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды

МО РФ: морпехам Северного флота группировки войск "Днепр" вручили госнаграды

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения морской пехоты Северного флота группировки войск "Днепр", выполняющим задачи на Херсонском направлении, получили государственные награды в зоне спецоперации.

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