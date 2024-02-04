В Тверской области нашли виновников-москвичей, которые оставили поселок без тепла

Недавно в Оленинском муниципальном округе произошел прорыв на теплотрассе. Он был оперативно ликвидирован, но, перед этим, по данным группы «Оленино – наш дом», в Мирном за последнюю неделю резко ухудшилось качество отопления.
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