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Топ-менеджер А7 Ирина Акопян: география не определяет валюту платежа

Топ-менеджер А7 Ирина Акопян: география не определяет валюту платежа

 © Григорий Сысоев/РИА Новости За последние годы рынок международных расчетов в России пережил глубокую трансформацию: привычные платежные маршруты усложнились, выросла роль расчетов в национальных валютах и альтернативной финансовой инфраструктуры.

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