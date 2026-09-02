Топ-менеджер А7 Ирина Акопян: география не определяет валюту платежа

© Григорий Сысоев/РИА Новости За последние годы рынок международных расчетов в России пережил глубокую трансформацию: привычные платежные маршруты усложнились, выросла роль расчетов в национальных валютах и альтернативной финансовой инфраструктуры.
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