Председатель СК России запросил доклад по обращению жителя Челябинской области о длительном непроведении экспертизы по уголовному делу о смерти его ребенка

В средствах массовой информации опубликовано очередное обращение к Председателю Следственного комитета России жителя Челябинской области, выражающего обеспокоенность затянувшимися сроками производства судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу о смерти его новорожденного сына в медицинском учреждении.