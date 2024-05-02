Председатель СК России запросил доклад по обращению жителя Челябинской области о длительном непроведении экспертизы по уголовному делу о смерти его ребенка

В средствах массовой информации опубликовано очередное обращение к Председателю Следственного комитета России жителя Челябинской области, выражающего обеспокоенность затянувшимися сроками производства судебно-медицинской экспертизы по уголовному делу о смерти его новорожденного сына в медицинском учреждении.
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