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«Последнее слово должно оставаться за человеком»: эксперты — о создании промптов для ИИ и о доверии нейросетям

«Последнее слово должно оставаться за человеком»: эксперты — о создании промптов для ИИ и о доверии нейросетям

Буквально несколько лет назад для получения качественного ответа от ИИ нужно было подробно описывать роль модели, пошагово расписывать алгоритм действий, добавлять уточнения и примеры.

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