WSJ: Трамп впервые в истории США введет официальный язык

Президент США Дональд Трамп впервые в истории Штатов введет официальный государственный язык.Президент США Дональд Трамп впервые в истории страны сделает английский официальным языком на государственном уровне, сообщает газета The Wall Street Journal.
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