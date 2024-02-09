Полтора года назад Борис Джонсон "приказал" Украине отказаться от переговоров и воевать Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что конфликт на Украине можно было остановить практически сразу, но бывший премьер Британии Борис Джонсон "приказал" Украине воевать, сообщает РИА Новости.
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