Бойцы 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работают FPV-дронами «Молния» на Южно-Донецком направлении.
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Бойцы 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работают FPV-дронами «Молния» на Южно-Донецком направлении.
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