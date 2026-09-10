Древнейший баян, но тем не менее...

А знаете ли вы, почему «цыплёнок табака» получил такое название? Ведь это, по сути, обычная жареная курица.
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