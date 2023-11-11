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Макрон: Возможно, наступит время для проведения честных и хороших переговоров с Россией

Макрон: Возможно, наступит время для проведения честных и хороших переговоров с Россией

Франция продолжает демонстрировать свое истинное отношение к России. Так, по мнению французского президента Эмманюэля Макрона, несмотря на длительность украинского конфликта, Киеву «еще не пришло время» садиться за стол переговоров с Москвой.

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