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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Нет купцов — нет равенства, или о проблемах с двигателями для планеров в СССР

Нет купцов — нет равенства, или о проблемах с двигателями для планеров в СССР

Согласно известному мифу, при социализме все равны. Идея всеобщего равенства интересна, хотя и глубоко порочна в самой своей основе, однако на практике никакого равенства при социализме в любом случае не было.

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