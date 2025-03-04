Нет купцов — нет равенства, или о проблемах с двигателями для планеров в СССР

Согласно известному мифу, при социализме все равны. Идея всеобщего равенства интересна, хотя и глубоко порочна в самой своей основе, однако на практике никакого равенства при социализме в любом случае не было.
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