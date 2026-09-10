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Регионы России

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ПСВ и «Шахтёр» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

ПСВ и «Шахтёр» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов состоялась встреча между ПСВ и «Шахтёром», завершившаяся ничьей со счётом 1:1.

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