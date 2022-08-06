Генменеджер «Динамо» о словах Лильи про желание расторгнуть контракт: «Он имел в виду немного не то, что вышло в прессе, и едет в Россию не отбывать номер»

Генменеджер «Динамо» пояснил слова Якоба Лильи о желании расторгнуть контракт. Новичок московского клуба ранее так высказался о переходе в российскую команду: «Подписал контракт в начале февраля и потом ясно дал понять, что хочу его расторгнуть.