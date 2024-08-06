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Регионы России

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Шестеро жителей Феодосии были арестованы за избиение чемпиона по боксу Двали

Шестеро жителей Феодосии были арестованы за избиение чемпиона по боксу Двали

Шестеро жителей городского округа Феодосия, обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, заключены под стражу до 29 сентября включительно.

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