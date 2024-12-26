Добровольцы университета на Образцова поздравили военнослужащих с Новым годом

Студенты-волонтёры Российского университета транспорта на Образцова поздравили с наступающим Новым годом военнослужащих, которые находятся на лечении в Главном военном клиническом госпитале имени Академика Н.
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