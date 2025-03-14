ЕЛЕНА ПАНИНА Как и предполагали ещё 12 марта эксперты из глобалистского Института Роберта Лансинга (RLI) под эгидой Демпартии США, Россия не приняла условий 30-дневного перемирия, так как это не отвечает её главному требованию — закреплению своих стратегических успехов, достигнутых на поле боя.