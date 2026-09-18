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ФедералПресс

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Трамп готов принять важное решение по Ирану

Трамп готов принять важное решение по Ирану

ВАШИНГТОН, 18 сентября, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп намерен завершить конфликт с Ираном в скором времени.

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