Умер бывший Президент США

Президент США с 1977 по 1981 год, демократ Джимми Картер скончался в возрасте 100 лет. Соболезнования его родственникам выразили избранный президент Дональд Трамп и действующий глава государства Джо Байден.
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