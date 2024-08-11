Плановые отключения горячего водоснабжения пройдут в Волгограде

В Волгограде продолжаются работы по подготовке к новому отопительному сезону, которые включают промывку и опрессовку систем горячего водоснабжения, очистку котлов, ремонт оборудования и замену вышедших из строя агрегатов.
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